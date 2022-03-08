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S&P спрогнозировало сильнейшие перебои с поставками нефти в истории

S&amp;P спрогнозировало сильнейшие перебои с поставками нефти в истории

Исполнительный директор аналитического агентства S&P Global Аарон Брейди спрогнозировал, что в ближайшем будущем могут произойти сильнейшие перебои с поставками нефти на мировой рынок.

По его словам, это связано с событиями на Украине и санкций против РФ.

"…потенциально, учитывая размеры России, это сможет стать крупнейшим перебоем в поставках нефти в истории, сопоставимым с 1977 годом", - сказал он, подчеркнув, что Россия остается "незаменимым поставщиком нефти" на мировой рынок, передает РИА Новости.

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