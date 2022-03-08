ЕС не будет запрещать импорт российских энергоносителей

8 мар. 21:05

Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России, заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя объявление Вашингтоном о новых санкциях против Москвы, в числе которых – запрет на поставки энергоресурсов.

"Мы не будем запрещать импорт российской энергии. Мы не следуем за Байденом в этом вопросе", - сказал он.

Далее Боррель отметил, что страны-участницы союза ищут альтернативные источники получения газа ввиду убежденности Евросоюза в том, что у него "партнер, на которого нельзя положиться", передает РИА Новости со ссылкой на телеканал al-Jazeera.