ЦБ отменил торги на фондовом рынке на Мосбирже 9 марта

8 мар. 20:14

Банк России принял решение не возобновлять торги 9 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что решение ЦБ действительно за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ".

Уточняется, что торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Мосбиржи откроются в 10:00 мск. Режим работы биржи на 10 марта 2022 года будет опубликован на сайте регулятора до 9:00 мск 10 марта.