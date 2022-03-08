США запретили импорт энергоносителей из РФ

8 мар. 19:30

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт энергоносителей из России.

Глава Белого дома отметил, что это решение было поддержано и Демократической, и Республиканской партиями. Далее хозяин Овального кабинета подчеркнул, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Байден признал, что данное решение негативно скажется на США, однако, подчеркнул, что "должен был пойти на этот шаг".

Ранее сенатор Крис Кунс заявлял о том, что запрет на закупки нефти в России, может привести к глобальному энергокризису в Штатах.

Напомним, что сегодня розничная цена галлона бензина в США обновляла исторический максимум, превысив отметку в $4,17, предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был установлен в июле 2008 года.