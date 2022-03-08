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США запретили импорт энергоносителей из РФ

США запретили импорт энергоносителей из РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты запрещают импорт энергоносителей из России. 

Глава Белого дома отметил, что это решение было поддержано и Демократической, и Республиканской партиями. Далее хозяин Овального кабинета подчеркнул, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России.

Байден признал, что данное решение негативно скажется на США, однако, подчеркнул, что "должен был пойти на этот шаг". 

Ранее сенатор Крис Кунс заявлял о том, что запрет на закупки нефти в России, может привести к глобальному энергокризису в Штатах.  

Напомним, что сегодня розничная цена галлона бензина в США обновляла исторический максимум, превысив отметку в $4,17, предыдущий рекорд в $4,11 за галлон был установлен в июле 2008 года. 

 

 

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