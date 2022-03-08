Путин одобрил комплекс мер поддержки граждан и бизнеса

8 мар. 17:42

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ был разработан правительством России.

Цель инициативы – защита национальных российских интересов от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

В документе определены механизмы поддержки экономического сектора: в частности, упрощаются установленные законодательством РФ разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.