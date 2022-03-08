Санкции против РФ приведут к энергокризису в США?

8 мар. 17:30

В связи готовящимся администрацией США запретом на закупки нефти в России, в стране может наступить глобальный энергетический кризис, предупредил сенатор Крис Кунс.

"Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители", - обратил внимание Кунс.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявит сегодня о новых санкциях против России из-за событий на Украине.

"Белый дом, вероятно, запретит импорт нефти из России", - сказал он, отметив, что результатом новых санкций станет дальнейший рост цен на бензин в США и их еще больший всплеск в Европе, но "это цена свободы".