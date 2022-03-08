Зачем Узбекистану и Пакистану нужно признание "Талибана"*

Узбекистан и Пакистан обратились с совместным призывом к международному сообществу разморозить финансовые активы Кабула, так как избавление Афганистана от статуса страны-изгоя в интересах обоих соседних государств, пишет Eurasianet.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что страны договорились объединить усилия по этому вопросу во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Исламабад 4 марта. Оба лидера еще с сентября призывают международное сообщество разблокировать финансовые активы, замороженные после того, как в августе Афганистан был взят под контроль движением "Талибан". В ходе совместной пресс-конференции с Мирзиеевым Хан говорил о консолидации усилий по помощи "Афганистану в достижении международного признания".

И Узбекистан, и Пакистан предпочитают изоляции сотрудничество, указывая на необходимость действий по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане, а также реализации масштабных транспортных проектов. В феврале министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос международного признания правительства Афганистана - "дорога с двусторонним движением". "Должно быть движение навстречу: временное правительство должно выполнить данные прежде обещания, которых было много", - сказал он, отметив, что "международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане".

Непризнанность афганского правительство создает помехи для взаимодействия между Южной и Центральной Азией, которого Мирзиеев и Хан намерены добиваться. Они хотят начать строительство железной дороги, которая соединит юг Узбекистана с шестым по величине городом Пакистана Пешаваром через Афганистан.

Талибы* в этом проекте также заинтересованы, но пока их правительство не признало международное сообщество, финансирования не будет. Еще одним препятствием остается вопрос обеспечения безопасности, хотя талибы* заверяют, что безопасность проекта будет обеспечена.

Узбекистан пытается получить выход к пакистанским портам Карачи и Гвадар за счет строительства Трансафганской железной дороги. "Мы верим, что строительство железной дороги Термез -Мазари-Шариф- Кабул - Пешавар, получившей название "Проект века", будет способствовать не только общему благосостоянию наших стран, но и народов наших обширных регионов, - сказал Мирзиеев.

В начале прошлого года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали дорожную карту строительства Трансафганской железной дороги, договорившись разработать технико-экономическое обоснование проекта, изучить маршрут и выработать механизмы финансирования.

В декабре 2021 года к переговорам с тремя странами присоединились Россия и Казахстан. Но в связи с введением международных санкций участие России в данный момент почти наверняка будет исключено. В этом случае смысл поиска экспортных маршрутов на юг для Ташкента только возрастает.

В июле прошлого года Узбекистан и Пакистан подписали соглашение о транзитной торговле, так что Ташкент получил выход на морские порты Пакистана как раз перед тем, как талибы взяли под контроль Афганистан.

Во время своего визита Мирзиеев также заключил торговую сделку, по условиям которой пошлины будут снижены на десятки товаров. В рамках преференциального торгового соглашения обе страны снизят таможенные пошлины на 20-100% на 34 товарных позиций, по 17 с каждой стороны.

* Движение "Талибан" запрещено в России