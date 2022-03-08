Главы МИД Азербайджана и Ирана провели переговоры

8 мар. 16:45

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Хусейн Амир Абдуллахиан провели телефонные переговоров.

По данным пресс-службы МИД Азербайджана, собеседники обменялись поздравлениями в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном.

Кроме того, стороны отметили важность очередного заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между двумя странами, которое пройдет в Азербайджане 9-10 марта.

Также главы ведомств обсудили региональные вопросы и ситуацию в Украине, а также обменялись мнениями о ходе переговоров в Вене по иранской ядерной программе и иным вопросам, представляющим взаимный интерес.