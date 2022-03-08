Лавров и госсекретарь Ватикана обсудили гуманитарную ситуацию на Украине

8 мар. 16:27

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили вопросы гуманитарного характера, связанные с конфликтом на Украине.

"В связи с выраженной Пьетро Паролином озабоченностью ситуацией на Украине Сергей Лавров изложил собеседнику принципиальную российскую позицию относительно причин и целей проводимой на Украине специальной военной операции", - информирует российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе телефонного разговоры стороны выразили надежду на скорейшее проведение очередного раунда переговоров Москвы с Киевом и достижение согласия по решению ключевых проблем, лежащих в основе украинского кризиса, в целях его урегулирования и прекращения боевых действий.