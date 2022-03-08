Отремонтированный участок трассы "Кавказ" в КБР сдадут досрочно 

8 мар. 15:50

Участок трассы "Кавказ" на участке от селения Малка до въезда в селение Куба-Таба в Кабардино-Балкарии (КБР), расширяемый до четырех полос, будет сдан досрочно, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В итоге дорога станет комфортнее и безопаснее. Работы только начались, их завершение намечено на ноябрь 2023 года, но планируем ввести объекты досрочно", - сообщил глава КБР Казбек Коков, осмотрев ремонтируемый участок, передает ТАСС.

Руководитель региона также посетил ремонтируемый мост в Чегеме Втором, работы на котором планируется завершить до конца года. Также начат ремонт еще двух мостов в границах Куба-Табы и через реку Лескен перед Анзореем.

Напомним, федеральная автомобильная дорога (ФАД) Р-217 "Кавказ" соединяет КЧР со Ставропольским краем с выходом на основное направление Р-217 "Кавказ", ее общая протяженность составляет 63 км. После завершения капремонта 26 из 36 км автодороги на территории республики станут четырехполосными.