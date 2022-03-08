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На Украине заработали гуманитарные коридоры

На Украине заработали гуманитарные коридоры

Мирные жители двух украинских городов во вторник начали покидать населенные пункты по гуманитарным коридорам.

Этим утром официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные ввели режим тишины для выхода мирных жителей из Киева, Чернигова, Харькова, Мариуполя и Сум.

В настоящее время известно, что заработали гуманитарные коридоры из Сум и Мариуполя.

"Эвакуационная колонна из Сум уже въехала на Полтавщину", - сообщает Telegram-канал телеканала "Украина24".

Первые колонны автобусов вывозят из Сум иностранцев.

Жители Сумской области могут въезжать в Полтавскую область Украины по согласованному маршруту, в том числе на легковых автомобилях. Условие эвакуации по гумкоридору - не везти с собой оружие.

Также сегодня гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук поделилась информацией, что в Мариуполь по коридору отправлен гуманитарный груз.

Кроме того,  ГСЧС Украины сообщает, что в Киевской области продолжается эвакуация населения из города Ирпень в Киев - эвакуировано более 150 человек.

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