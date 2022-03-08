Глава правительства Аджарии отказался обсуждать Украину и попал на "Миротворец"

8 мар. 15:05

Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе включен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Грузинский политик не ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине, в связи с этим авторы "Миротворца" обвинили его в манипуляции общественно значимой информацией.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти не намерены участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада против России из-за ситуации вокруг Украины, что вызвало критику оппозиции.

Сайт "Миротворец" включает всех, кто "угрожает национальной безопасности Украины". Он был создан в 2014 году и не имеет официального статуса.