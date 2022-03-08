Shell закроет заправки в России и откажется от российской нефти

8 мар. 14:55

Компания Shell планирует поэтапно отказаться от использования российской нефти и газа, а также закрыть свои автозаправочные станции на территории России.

"В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов. В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы будем менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы. Мы будем делать это настолько быстро, насколько это возможно", - говорится в заявлении руководства компании.

В Shell отметили, что процесс может занять недели и привести к снижению производительности НПЗ.

"Мы также прекратим деятельность в РФ, связанную с автозаправочными станциями, авиатопливом и ГСМ", - добавили в компании.