Новая выплата на детей 8-16 лет составит до 12 тыс рублей

8 мар. 14:12

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о размере нового пособия на детей 8-16 лет в семьях с низкими доходами.

О новых выплатах на детей сообщил в поздравлении к 8 марта президент России Владимир Путин.

"Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе", - объяснил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Котяков добавил, "что в среднем по России это примерно от шести до 12 тысяч рублей".

"Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 миллионов детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая. То есть, семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае - то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май", - отметил министр.