ВТБ решил сделать карты бессрочными

8 мар. 13:38

Банк ВТБ сделает все выпущенные карты бессрочными, сообщили в пресс-службе организации.

"Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России", - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе подчеркнули, что «решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны».

В банке порекомендовали клиентам воспользоваться цифровыми картами "Мир", они дают возможность совершать привычные операции без ограничений - оплачивать покупки смартфоном и делать заказы в интернет-магазинах.