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"Уральские авиалинии" до 26 марта не будут летать в Азербайджан

&quot;Уральские авиалинии&quot; до 26 марта не будут летать в Азербайджан

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в города Азербайджана.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские Авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Азербайджан (Баку, Гянджа, Ленкорань) с 08.03.22 по 26.03.22 включительно", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отметим, что флот авиакомпании составляют 53 Airbus, все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Ранее перевозчик прекратил совершать рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль, Египет.

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