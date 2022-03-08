"Уральские авиалинии" до 26 марта не будут летать в Азербайджан

8 мар. 12:47

Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в города Азербайджана.

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские Авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Азербайджан (Баку, Гянджа, Ленкорань) с 08.03.22 по 26.03.22 включительно", - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отметим, что флот авиакомпании составляют 53 Airbus, все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Ранее перевозчик прекратил совершать рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль, Египет.