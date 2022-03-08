Зеленский: по Крыму и Донбассу можно найти компромисс

8 мар. 12:36

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать вопрос о признании Крыма и вопрос о Донбассе, об этом он заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.

На вопрос, может ли Киев признать Крыма частью России, а ДНР и ЛНР - независимыми республиками ответил следующее: "Мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное - это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание".

Украинский президент призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог. "Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал он.

Также Зеленский признался, что его интерес к НАТО пропал. "Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - считает он.

Президент Украины отметил также, что Киев готов к диалогу, но не к "капитуляции".