Австралия расширила санкции против России

8 мар. 12:18

В МИД Австралии сообщили, что страна вводит новые санкции против России, в том числе ограничения коснутся Вооруженных сил РФ, шести военачальников и 10 лиц, якобы "разжигающих вражду" и "распространяющих пропаганду".

"Этот новый пакет санкций введет целевые финансовые санкции против Вооруженных сил Российской Федерации и целевые финансовые санкции и запреты на въезд против еще шести высокопоставленных российских военных командиров, ответственных за проведение морских, наземных и воздушных атак против Украины", - заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Под санкции попали сухопутные войска, ВМФ, ВДВ, воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения.

"Правительство Австралии вводит санкции против 10 человек, представляющих стратегический интерес для России, за их роль в разжигании вражды против Украины и продвижении прокремлевской пропаганды", - говорится в заявлении Пейн.

Кроме того, австралийские власти работают с Facebook, Twitter и Google, чтобы приостановить распространение контента российских государственных СМИ в стране.