Коронавирус в России выявили у 66,5 тыс человек

8 мар. 11:26

В России за сутки выявили 66 576 случаев заражения коронавирусом - минимум с 24 января.

В Петербурге новых случаев 2 748, в Москве - 1 151, в Подмосковье - 607. В Краснодарском крае - 602, в Ставропольском крае - 429, в Крыму - 741, в Дагестане - 160, в Кабардино-Балкарии - 162, в Адыгее - 182, в Карачаево-Черкесии - 141, в Северной Осетии - 63, в Ингушетии - 45, в Чечне - 40.

Общее число инфицированных достигло 17 081 394 человек.

Госпитализированы 3 847, на 1,13% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 111 756 человек, за все время - 14 802 351.

Умерли за сутки 649 пациентов, с начала пандемии 357 601.