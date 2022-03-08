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Власти запретили вывоз импортных медицинских изделий из России

Власти запретили вывоз импортных медицинских изделий из России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России иностранных медицинских изделий.

Временный запрет коснется медизделий, которые были доставлены из государств, присоединившихся к антироссийским санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

"Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении правительства.

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