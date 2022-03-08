ВС РФ ввели режим тишины для выхода людей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

8 мар. 11:05

Во вторник российские военные объявили режим тишины, чтобы мирные жители могли покинуть пять украинских городов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится "режим тишины" и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - рассказал генерал-майор.

Накануне помощник президента РФ, глава делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский говорил, что Россия держит наготове порядка 400 автобусов для эвакуации людей по гуманитарным коридорам из окруженных городов.