В России появится новая выплата на детей 8-16 лет

8 мар. 11:37

Президент России Владимир Путин сообщил, что в мае семьи с "невысокими доходами" начнут получать новые выплаты на детей 8-16 лет.

"Считаю, что мы должны принять новое решение, - установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае", - заявил президент в поздравлении россиянок с 8 марта.

По словам Путина, "государство будет делать все для поддержки семьи - это наш безусловный приоритет".