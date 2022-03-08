Япония ввела санкции против Пескова, Кадырова, Усманова, Ротенбергов

8 мар. 10:52

МИД Японии сообщил о расширении санкций против физических лиц России.

В "черный" список попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также российские бизнесмены Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко.

Также в санкционный список добавлены "Агентство интернет-исследований" (которое называют "фабрикой троллей") и ЧВК Вагнера.

Кроме того, расширены санкции против Беларуси - в список внесены 12 физических лиц и десяти юридических.

Данные меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия", информирует МИД страны.