Отказ Запада от российской нефти поднимет цены выше $300 за баррель

8 мар. 10:40

Мировому рынку нефти грозит катастрофа в случае отказа Европы и США от российской нефти - цена может превысить $300 за баррель, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация Байдена готова запретить импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе.

"Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым - более $300 за баррель, если не больше", - уверен Новак.

Он указал на то, что "заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно".

"Потребуется не один год, при этом это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан, потребителей, что их ожидает и что цены на заправках, за электричество, отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американский", - сообщил вице-премьер.

Россия поставляет в Европу 30% нефти, в случае отказа стран ЕС от поставок "мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы", - отметил он.

"Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности и приводят к существенному ущербу для потребителей", - сказал Новак.

Он добавил, что Россия продолжает выполнять все свои обязательства, осуществлять отгрузку. "Однако нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения", - сообщил вице-премьер.