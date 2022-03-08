Армянские боевики продолжают обстрелы в Агдаме и Нахчыване

8 мар. 10:19

Позиции азербайджанской армии снова подверглись обстрелам, говорится в сообщении министерства обороны республики.

"7 марта в 18:45 членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района", - информирует оборонное ведомство.

Очередной обстрел произошел утром во вторник.

"8 марта в 07:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу наши позиции в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики", - сообщили в министерстве.

Азербайджанскими военными, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

"В настоящее время ситуация на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - указано в сообщении