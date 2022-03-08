Президенты поздравили женщин с Международным женским днем

8 мар. 10:00

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравили женщин с 8 Марта.

Российский лидер в своем видеообращении выразил особую признательность женщинам-медикам и женщинам-военнослужащим.

"В последние два года вы работаете в очень непростых условиях - с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю!" - сказал Путин.

"Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!" - продолжил он.

Президент привел слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины. Он напомнил, что Екатерина Вторая "не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской". "Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни", - процитировал российский лидер.

"И в наше время слова "Родина", "мама", "любимая" для нас в одном ряду. Так будет всегда", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что женщины делают мир лучше и добрее, сочетают "в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу".

Путин уверен, "даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла". "И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях", - сообщил он.

"[Хочу пожелать], чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям", - обратился Путин к россиянкам.

Поздравление с праздником жительницам Азербайджана Ильхам Алиев разместил в своих аккаунтах в социальных сетях. На праздничной открытке написано: "8 Марта - Международный женский день".

Токаев также поздравил соотечественниц с Международным женским днем. "Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований. Уверен созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана! Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в сообщении.