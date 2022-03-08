Ставропольской минералки лишились множество стран

8 мар. 8:26

В минувшем 2021 году было экспортировано 68,5 тыс т минеральной воды Ставрополья, что на 25% больше, чем в 2020-м, - сообщили в Минсельхозе края.

Продукция ставропольских источников продавалась в 25 стран, и ее основными покупателями были Беларусь, Украина, Казахстан а также импортеры из Испании и Болгарии, передает "АиФ-Ставрополье".

Теперь же, с введением антироссийских санкций, многие страны Европы лишились не только качественной минеральной воды, но и сладкой газировки. Как рассказал замминистра сельского хозяйства края Дмитрий Фролко, годом ранее край отправил 9,9 тыс т лимонада в Казахстан, Украину, Азербайджан, Южную Корею, Болгарию, Грузию, - всего в 20 стран.