Астраханцев расстроили новые цены на продукты

8 мар. 5:34

В магазинах Астрахани новые ценники на продукты основные продукты питания – подорожали, и сильно, яйца, мясо, масло, овощи и фрукты, консервы. Так, подсолнечное масло в магазине "Окей" в среднем стоит уже 200 рублей, а сахар - 80.

В сетевых магазинах города уже ввели ограничения на продажу в одни руки для того, чтобы недобросовестные предприниматели не смогли позднее перепродать товар втридорога и чтобы не возникло нехватки продовольствия из-за резкого покупательского спроса. Астраханцы стали активно скупать продукты, объясняя это нестабильной ситуацией и страхом за будущее, - передает "АиФ-Астрахань".

Ранее глава региона Игорь Бабушкин написал в своем аккаунте в Instagram о контроле за ростом цен и осуществлении ежедневного мониторинга: розничные цены в сетевых магазинах на подсолнечное масло составляли 100 рублей за литр, а сахара - 53 рубля за килограмм.