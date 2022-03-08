Японская Uniqlo не намерена покидать Россию

8 мар. 2:19

Один из крупнейших японских производителей и ретейлеров повседневной одежды - компания Uniqlo - продолжит свою работу в России, об заявил в интервью газете Nikkei Тадаси Янаи - глава японской компании Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов.

"Одежда относится к предметам, которые необходимы для жизни", - сказал Янаи, аргументируя свое решение, передает ТАСС.

Ранее компания объявила, что отправит $10 млн на гуманитарные нужды украинской стороне через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также вышлет на Украину 200 тыс комплектов различной теплой одежды и одеял.