Глава МАГАТЭ: нужно избежать несчастных случаев на ядерных объектах Украины

7 мар. 23:22

Сторонам необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить ЧП на атомных электростанциях в Украине, призвал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства.

"Я еще раз призываю и хочу, чтобы все это услышали: нам нужно избежать несчастных случаев на ядерных объектах на Украине", - цитирует его РИА Новости.

Гросси подчеркнул, что если катастрофа все же произойдет, то не из-за цунами, вызванного природой (как на АЭС "Фукусима"), а в результате неспособности людей к действиям, и допустить этого нельзя.