Иран: атмосфера санкций не должна влиять на сотрудничество с Россией

7 мар. 21:59

Иран выступает против политики санкций, заявил министр иностранных дел этой страны Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ИРИ.

"Сотрудничество Ирана с любой страной, в том числе Россией, не должно быть затронуто атмосферой санкций", - цитирует главу МИД Ирана "Интерфакс".

Кроме того, Абдоллахиян сообщил, что Тегеран "всерьез работает" над достижением "хорошего и прочного соглашения в Вене" (по ядерной сделке).