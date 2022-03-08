Навредит ли Иран лесам из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО

В государственной Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму Ирана сообщили, что проект строительства канатной дороги в северной провинции Голестан не представляет угрозы для Каспийских гирканских лесов, включенных в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Tehran Times.

"Проект канатной дороги Кабудвал подразумевает строительство инфраструктуры за границами леса, то есть он не несет никакой угрозы объекту всемирного наследия", - заявил заместитель директора Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму Ирана Мохаммад Хасан Талебиан. Таким образом он прокомментировал опасения защитников окружающей среды, обеспокоенных сохранением культурного наследия, по поводу реализации проекта канатной дороги в лесной зоне, о которых ранее рассказал министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Сейед Эзатолла Заргами.

В ходе визита в провинцию Голестан на прошлой неделе министр объявил, что в соответствии с соглашениями Департамента окружающей среды и Организации по управлению лесами, пастбищами и водоразделами, а также в соответствии с правилами культурного наследия, Организация по культурному наследию, ремеслам и туризму утверждает проект строительства канатной дороги Кабудвал.

По словам Мохаммада Хасана Талебиана, было приложено много усилий, чтобы включить в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО гирканские леса, признанные одним из самых ценных природных ресурсов Ирана, так что на их территории не планируется реализация каких-либо проектов. Он отметил, что к реализации проекта канатной дороги была привлечена команда специалистов в области экологии и охраны природных ресурсов.

В 2020 году в Организации по управлению лесами, пастбищами и водоразделами предупредили, что гирканские леса могут лишиться своего статуса всемирного наследия ЮНЕСКО в случае реализации проекта строительства канатной дороги.

Тогда представитель организации заметил, что хотя часть гирканских лесов была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, работы по установке канатных дорог в регионе продолжаются, так что существует возможность исключения лесов из списка. "Мы должны держать ответ не только перед нашей страной, но и всем миром за ущерб, нанесенный этому лесу", - добавил он.

По данным ЮНЕСКО, история Каспийских гирканских лесов, протянувшихся на восток от юга Азербайджана примерно на 850 км до иранских провинций Гилян, Мазендаран и Голестан, насчитывает 25-50 миллионов лет. Площадь лесов сократилась во время резких климатических изменений и оледенений четвертичного периода и снова увеличилась, когда температура стабилизировалась. По данным ЮНЕСКО, в них встречается более 3200 видов растений и 58 видов млекопитающих, в том числе легендарный персидский леопард и исчезающий дикий козел.

На территориях, в настоящее время находящихся под охраной ЮНЕСКО, произрастают многие исчезающие и эндемичные виды растений.

В июле 2019 года гирканские леса, находящиеся на территории Ирана, были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, став вторым природным объектом с таким статусом на территории Ирана после пустыни Лут, которую внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году.

По данным ЮНЕСКО, в гирканском лесу находятся наиболее важные и значимые места для сохранения биологического разнообразия, в том числе те, где проживают виды, находящиеся под угрозой исчезновения, имеющие ценность с точки зрения науки или сохранения. Объект также включает в себя места исключительной природной красоты и эстетической ценности.

С обширным списком из 26 объектов культурного наследия ЮНЕСКО к 2025 году Иран намерен увеличить долю страны в мировой индустрии туризма.