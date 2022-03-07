Россия и Украина подвели итоги третьего раунда переговоров

7 мар. 21:00

Очередной, третий по счет раунд переговоров между Россией и Украиной завершился в Беловежской пуще, об этом сообщает посольство России в Беларуси в Telegram.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", - пояснили в дипмиссии.

Встреча длилась на протяжении порядка трех часов.

Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, сегодня стороны долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, которые не работали, так как украинские военные на местах не выполняли распоряжения командования. Он подчеркнул, что российская сторона поставила вопрос ребром, и выразил надежду, что уже завтра они заработают, отметив, что Киев дал соответствующие заверения.

Дискуссия по политическим и военным аспектам продолжилась, указал Мединский, но идет непросто, и говорить о позитивных результатах пока рано.

Глава делегации РФ также сообщил, что российская делегация приехала на переговоры с большим набором письменных документов, включая договоры и соглашения: была надежда, что получится будет подписать хотя бы протокол. Однако, уточнил он, представители украинской стороны забрали их домой, пообещав вернуться к ним на следующей встрече.

В целом, подытожил Мединский, ожидания российской делегации не оправдались, но ее члены надеются, что в следующий раз будет сделан существенный шаг вперед.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам переговоров пояснил, что российская делегация хотели увезти в Москву конкретный результат, но это оказалось сложно, так что "переговоры будут быстро продолжены".

Как написал в своем Telegram-канале советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, удалось достичь "небольших позитивных подвижек по улучшению логистики гуманитарных коридоров", которые обеспечат более эффективную помощь людям.

Кроме того, по его словам, стороны продолжат интенсивные консультации по политическому блоку вопросов и прекращению огня.

Напомним, второй раунд переговоров прошел 3 марта также в Беловежской пуще, впервые делегации встретились в Гомельской области 28 февраля.