В Киеве заявили, что Украина не разрабатывает биологическое оружие

7 мар. 20:41

Украина не ведет разработку биологического оружия, такое заявление распространил МИД страны.

Как сообщает ТАСС, в нем говорится, что украинский Минздрав отрицает данные об "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США", а также об "уничтожении особо опасных патогенов", заявляя, что на Украине не существует американских лабораторий.

В МИД указали, что все лаборатории на Украине занимаются исключительно индикацией и идентификацией возбудителей инфекционных заболеваний со значительным эпидемическим потенциалом и международным значением и подпадающих под регуляцию согласно международным медико-санитарным правилам.

Ранее сегодня руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что на Украине была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, заказчиком работ которых выступает Агентство по сокращению угрозы при Пентагоне.