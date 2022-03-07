Евросоюз начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии

Евросоюз запустил процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на присоединение к ЕС, пишет Agence France-Presse, ссылаясь на французское председательство в ЕС.
"В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, обратившихся с просьбой о приеме в ЕС", - цитирует его ТАСС.
Еврокомиссия должна будет вынести официальное заключение, затем 27 членов Евросоюза решат, получат ли эти страны статус кандидатов.
Даже в случае положительного решения сторонам предстоят долгие и сложные переговоры.
Во французских политических кругах допускают, что вопрос о начале переговоров по получению Украиной, Грузией и Молдавией статуса кандидата может быть вынесен на обсуждение на саммите ЕС, который пройдет в Версале 10-11 марта.