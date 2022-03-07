СМИ: Эрдоган готов использовать рубль в торговле

7 мар. 20:11

Турция может начать использовать в торговле российский рубль, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным накануне, передает телеканал A Haber.

В сообщении говорится, что стали известны детали разговора глав государств.

"Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать "доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле"", - сообщает канал.

По его данным, российский лидер в свою очередь поручит отправить 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.