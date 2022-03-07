Двойное ДТП под Ростовом унесло четыре жизни

7 мар. 19:54

Сегодня в Тацинском районе Ростовской области рейсовый автобус столкнулся с легковой машиной, а через несколько минут там же еще одна легковушка врезалась в грузовик - в двух ДТП погибли четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Оба ДТП произошли на 269 км автодороги "Волгоград-Каменск-Шахтинский". В первом случае водитель 1973 года рождения на Volkswagen Passat столкнулся на встречке с пассажирским автобусом, который ехал по маршруту "Москва-Волгодонск". В автобусе было 26 человек, все целы. А вот в легковушке погибли водитель и пассажир, - передает "АиФ-Ростов".

Спустя 20 минут здесь же водитель, женщина 1998 года рождения на Renault Logan, не выдержав безопасную дистанцию, допустила столкновение с остановившимся перед ДТП "КамАЗом".

В авариях погибли две девушки 24 и 25 лет, а также двое мужчин 58-ми и 49-ти лет. Все погибшие находились в легковых автомобилях.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.