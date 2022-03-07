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Минобороны АР: в Азербайджане нет административно-территориальной единицы "Нагорный Карабах"

Минобороны АР: в Азербайджане нет административно-территориальной единицы &quot;Нагорный Карабах&quot;

В Минобороны Азербайджана прокомментировали использование министерством обороны России выражения "Нагорный Карабах" в заявлении об отправке гуманитарной помощи на Украину, такое сообщение распространила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

В нем отмечено, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

"Российская Федерация неоднократно заявляла о своей поддержке территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. В то же время эта позиция была закреплена в соответствующих документах, подписанных между двумя странами", - напомнили в МО АР.

В связи с этим Минобороны Азербайджана призвало российских коллег не использовать название не существующей в АР административно-территориальной единицы.

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