В Махачкале стартовал первый международный женский экономический форум

7 мар. 19:34

Сегодня в столице Дагестана начал работу первый в республике трехдневный международный женский экономический форум, в котором принимают участие представители 47 регионов РФ и ряда стран, - сообщила председатель дагестанского регионального отделения "Опоры России", депутат Народного собрания (парламента) Дагестана Зульгимар Тагибова-Ричинская.

"Форум пройдет 7-9 марта в Махачкале, Каспийске и Дербенте. В его работе принимают участие предприниматели из разных регионов и стран, представители исполнительной власти и общественных организаций, причем не только из России, но и из ОАЭ, Турции, Ирана, Азербайджана и ряда других стран. Форум станет ключевой площадкой для обсуждения национальных проектов "Демография", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - рассказала Тагибова-Ричинская, передает ТАСС.

Сегодня пройдет пленарное заседание, а также дискуссии по предпринимательству, развитию туризма и креативных индустрий, АПК и сельских территорий, роли женщин в проектах экономического развития регионов. Запланированы выездные сессии в Дербенте и Казбековском районе Дагестана, там же пройдет и экскурсионная программа.