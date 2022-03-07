Канада внесла еще десять россиян в "черный" список по Украине

7 мар. 18:56

Канада вводит рестрикции против еще 10 физлиц, которых власти страны считают причастными к военной спецоперации РФ на Украине, рассказал премьер-министр Джастин Трюдо.

"Это включает бывших и действующих правительственных чиновников высокого ранга, олигархов, сторонников российского руководства", - цитирует его РИА Новости.

Конкретных имен Трюдо называть не стал.

Как следует из сообщения на сайте правительства Канады, под санкциями оказались пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главред RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Олег Дерипаска и еще пять физлиц.