Лавров и Абдоллахиян обсудили реанимирование иранской ядерной сделки

7 мар. 18:32

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахияном. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты уделили ключевое внимание восстановлению полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана в контексте венских переговоров.

"Подчеркнуто, что реанимирование СВПД должно обеспечивать, чтобы все его участники имели равные права в отношении беспрепятственного развития сотрудничества во всех областях без какой-либо дискриминации", - отмечено в сообщении.

Кроме того, министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и общемировой повестки, включая урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине.