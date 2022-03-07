Единороссы предлагают национализировать производства компаний, ушедших из России

7 мар. 17:59

"Единая Россия" предлагает национализировать производства западных компаний, ушедших из РФ во время спецоперации в Украине. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, в санкционную войну Запада против России включились уже и частные компании, некоторые из которых сообщают о своем уходе из России и закрытии предприятий.

Турчак подчеркнул, что эти решения - чисто политические и по сути представляют собой не что иное как "предумышленное банкротство".

""Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине", - цитирует политика ТАСС.