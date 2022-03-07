Третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беларуси

7 мар. 17:51

Очередной, третий по счету раунд переговоров между Россией и Украиной стартовал в Беловежской пуще. Об этом сообщает БЕЛТА.

Российская делегация прилетела в Брест примерно в 13.00, через час она прибыла к месту переговоров. Украинская делегация опоздала к назначенному времени (15.00) и была на месте примерно в 16.30.

Перед началом переговоров глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что в ходе третьего раунда будут обсуждаться те же три блока вопросов, что и на двух предыдущих: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и военное урегулирование.

Предыдущий раунд переговоров прошел в том же "Домике охотника" 3 марта. Первая встреча состоялась в Гомельской области 28 февраля.