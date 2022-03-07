Тегеран и МАГАТЭ "согласовали всеобъемлющее техническое сотрудничество"

7 мар. 17:18

Иран и МАГАТЭ во время визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси согласовали "всеобъемлющее техническое сотрудничество", сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

"В ходе визита Гросси, который проходил на фоне переговоров в Вене, было согласовано всеобъемлющее техническое сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ, на основе которого будет заключено поэтапное соглашение", - цитирует дипломата ТАСС.

Он пояснил, что МАГАТЭ задавало вопросы по некоторым иранским объектам. В итоге стороны достигли договоренности о том, что в течение месяца-двух все вопросы получат ответы в рамках технического сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. Для этого, уточнил Хатибзаде, агентство должно отказаться от политизации вопроса и давления.