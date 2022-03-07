Приезжий студент осквернил в Симферополе памятник "Вежливым людям"

7 мар. 16:59

Крымские сотрудники полиции и УФСБ задержали в Симферополе подозреваемого в осквернении памятника военнослужащим ВС РФ "Вежливым людям", - сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Минувшей ночью неизвестные испачкали краской памятник, символизирующий мир во время воссоединения Крыма с Россией. Полицейские установили, что к вандализму причастен 17-летний студент, который приехал в Симферополь на каникулы. При досмотре у парня нашли баллоны с краской и испачканную ею одежду. Задержанный во всем признался.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, с него взята подписка о невыезде.