В Минобороны РФ рассказали о сети американских биолабораторий на Украине

7 мар. 16:57

Сеть из более чем из 30 биологических лабораторий действовала на Украине в рамках американских военно-биологических программ, сообщил начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов.

"Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", - цитирует его телеканал "Звезда".

По словам Кириллова, работа этих биолабораторий и реформа здравоохранения на Украине привели к неконтролируемому росту заболеваемости особо опасными болезнями, в том числе краснухой, дифтерией, туберкулезом. Заболеваемость корью выросла более чем в сто раз. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения назвала Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.