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Кремль назвал условия прекращения военных действий

Кремль назвал условия прекращения военных действий

Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент", - цитирует агентство Reuters слова Пескова.

Песков отметил, что Украине для прекращения военных действий необходимо внести поправки в Конституцию, а также отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".

Еще одним условием, которое назвал представитель Кремля, - признание Крыма российским, а Донецкой и Луганской народных республик – независимыми государствами.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия", - отметил он.

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