Кремль назвал условия прекращения военных действий

7 мар. 15:50

Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент", - цитирует агентство Reuters слова Пескова.

Песков отметил, что Украине для прекращения военных действий необходимо внести поправки в Конституцию, а также отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок".

Еще одним условием, которое назвал представитель Кремля, - признание Крыма российским, а Донецкой и Луганской народных республик – независимыми государствами.

"Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия", - отметил он.