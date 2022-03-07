Минобороны РФ и ООН провели встречу по ситуации на Украине

7 мар. 15:30

Сегодня состоялась первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщили в оборонном ведомстве РФ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, 7 марта в Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций", - сказали в Минобороны.

Отмечается, что стороны обсудили "алгоритм взаимодействия сторон при решении гуманитарных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик".