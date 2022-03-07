Глава Минобороны Азербайджана приказал армии немедленно реагировать на военные провокации

7 мар. 15:09

Сегодня в Минобороны Азербайджана состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Об этом сообщает оборонное ведомство АР, передает агентство Trend.

Отмечается, что в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства.

Глава Минобороны довел до участников совещания задачи, поставленные перед армией Азербайджана Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Министр также дал поручение по немедленному адекватному реагированию на возможные провокации в отношении азербайджанских подразделений, поддержанию высокого уровня боевой готовности, а также практической подготовке подразделений и пунктов управления.

Кроме того, Гасанов положительно оценил проводимые в войсках учения и курсы подготовки, поэтому "в целях дальнейшего повышения боеспособности подразделений дал соответствующие поручения, наряду с дальнейшим повышением боеспособности частей, совершенствованием знаний и навыков командного состава, изучить возможности принятых на вооружение новых образцов оружия и техники, а также соответствующие указания о проведении учений, наряду с опытом, полученным в Отечественной войне, с учетом современных методов ведения боя, в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время", сообщает агентство.