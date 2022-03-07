МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Кулебы в Турции

7 мар. 14:52

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", - сказала она в понедельник информационному агентству ТАСС.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что встреча Лаврова и Кулебы может пройти 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье, сообщив, что стороны подтвердили готовности провести встречу в трехстороннем формате.